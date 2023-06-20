İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5732
  • EURO
    25,7036
  • ALTIN
    1467.48
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Portakal, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Elinizden geleni yapıyorsunuz
Politika

Portakal, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Elinizden geleni yapıyorsunuz

Gazeteci Fatih Portakal, 28 Mayıs hezimeti sonrası koltuktan bir türlü kalkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na, ' Diktatör diye insanları eleştiriyorsunuz ama gitmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz.' dedi.

20 Haziran 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Portakal, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Elinizden geleni yapıyorsunuz
ABONE OL

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nu başarısızlığı nedeniyle istifaya çağıran gazetecilerden olan Fatih Portakal, Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ARTIK İNSANLARA UMUT VERMİYORSUNUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlıktan istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Portakal, Meral Akşener'i de dahil ederek sözlerine şöyle devam etti:

Kemal Bey gitmediğiniz takdirde yerel seçimlerde hayatınızın hezimetine uğrayacaksınız. Çünkü bu milletin size itimadı kalmadı. İnsanlar size artık beslemiyor. Diktatör diktatör diye insanları eleştiriyorsunuz ama partinizin başından gitmemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Gitmeniz gerekiyor Kemal Bey, Meral Hanım gitmeniz gerekiyor umut vermiyorsunuz. Yerel seçimlerde iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Seçmen size bunun dersini verecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.