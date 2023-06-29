İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,067
  • EURO
    28,5527
  • ALTIN
    1599.32
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Portakal, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Devam ederse İzmir de kaybedilecek
Politika

Portakal, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Devam ederse İzmir de kaybedilecek

Fondaş sunucu Fatih Portakal, koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyledi.

29 Haziran 2023 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
Portakal, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Devam ederse İzmir de kaybedilecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlenmişti. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

'İZMİR DE KAYBEDİLECEK'

Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Sözcü TV'de sunuculuk yapan CHP yandaşı Fatih Portakal, koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyleyen Portakal, "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.