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Politika

Portakal'dan, Öztrak'a sert çıkış: Palavra satıyorsun yalan söylüyorsun

CHP yandaşı olarak tanınan gazeteci Fatih Portakal, değişim çağrılarını duymazdan gelen CHP yönetimine ateş püskürdü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'değişim' isteyenlere 'düzen sürecek' mesajı vermesine değinen Portakal, 'Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz' diye tepki gösterdi. CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu söyleyen Portakal, 'Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak) de görevden alırdım.' dedi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 21:30 - Güncelleme:
Portakal'dan, Öztrak'a sert çıkış: Palavra satıyorsun yalan söylüyorsun
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Kendilerine yönetilen istifa çağrılarına kulak tıkayan ve 'değişim' isteyenlere 'düzen sürecek' mesajı veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gelecek yerel yönetim seçimlerinin "hükümetten kurtulmak" için önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, "İrrasyonel politikaların bitirdiği güveni sağlayacak, sağlam, görünür çapalara bağlı bir eylem planını, iç ve dış aktörlerin önüne koymak gerekiyor. Bunun için 9 ay sonra yapılacak, yerel yönetim seçimlerini beklemek gibi bir lüksümüz yok. Geçen her dakika aleyhe işliyor." dedi.

ÖZTRAK'DAN İMAMOĞLU'NA: İŞİNİ YAP

Öztrak, gelecek sene gerçekleştirilecek seçimlere vurgu yaparak, değişim isteyen ve CHP Genel Başkanlığına göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef aldı:

"Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir."

PORTAKAL'DAN ÖZTRAK'A TEPKİ: YALAN SÖYLÜYORSUN

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 'değişim' isteyenlere 'düzen sürecek' mesajı vermesine değinen Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" diye konuştu.

"ÖZTRAK'I DA GÖREVDEN ALIN"

CHP yönetiminin insanları uyuttuğunu söyleyen Portakal, "Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam hazır görevdeyken bu kişiyi (Öztrak) de görevden alırdım." ifadesini kullandı.

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