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Politika

Price: Türkiye önemli bir arabulucu

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Ukrayna ile koordinasyon içinde gösterilen tüm çabaları desteklediğini söyledi.

AA26 Temmuz 2022 Salı 23:46 - Güncelleme:
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti.

Price, diğer taraftan Türkiye'nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nde önemi bir aracı olduğunu dile getirdi.

Sözcü, "Geniş çerçevede Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucudur. Sıklıkla ifade ettik, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya'nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz." diye konuştu.

- ABD, Borell'in teklifini inceliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran ve ABD'ye "İran Nükleer Anlaşması"nda atmaları gereken adımları içeren bir teklif verdiklerine yönelik açıklamasına dair soruya Price, "Yüksek Temsilci'nin bize, İran'a ve OKEP (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) katılımcılarına verdiği karşılıklı olarak dönüş için atılması gerekenler konusunda teklifini inceliyoruz. Bu konudaki görüşümüzü Avrupa Birliği'ne bildireceğiz." yanıtını verdi.

Price, masada hazır bir anlaşma olduğunu ve İran'ın bu anlaşmaya bir an önce dönmesi gerektiğini savundu.

  • ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price
  • Ned Price
  • ABD Dışişleri Sözcüsü Price

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