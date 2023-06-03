İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı oldu
Politika

Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı oldu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Milli Eğitim Bakanı oldu.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Prof. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Milli Eğitim Bakanı oldu
ABONE OL

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Yusuf Tekin, 1970'te Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Tekin, 1994'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı.

Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu.

Tekin, aynı üniversitede 2009'a kadar süren görevinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

Tekin, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

BAKANLIKTA ÜNİVERSİTELERLE ORTAK PROJELER HAYATA GEÇİRDİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2011'de atanan Tekin, bu görevi sırasında de bakanlığın üniversitelerle yürüttüğü ortak projeleri hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013'te başlayan Yusuf Tekin, YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Tekin, 2015-2018'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör oldu.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.