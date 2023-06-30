Proje zarar etti! Mansur Yavaş zam yapmanın yollarını aramaya başladı

EGO Genel Müdürlüğü'nün Ocak ayından itibaren 5 ayda toplamda 1 milyar 503 Milyon zarar ettiği belirtilen duyuruda zam talebi de gündeme getirildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi "Ulaşımda biz zam yapmayacağız" diyerek halkın gözünü boyayan Yavaş, mazbatasını alır almaz 4 yıl içerisinde ulaşıma yüzde 280 zam, bedava olan aktarma ücretlerini de paralı yapmıştı.

Yavaş'ın zam talebinin ardından akıllara ucuz ulaşım için dizelden dönüştürülmesi planlanan elektrikli otobüslerin akıbetinin ne olduğu sorusu geldi. 3.5 yılda kendini amorti edeceği iddia edilen projede 2022 yılının Nisan ayında 23 adet dönüştürülmesi planlanan otobüslerden sadece 7'sinin EGO'ya teslim edilebildiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Ankara'nın ulaşım sorununu çözemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücrete yapılan zammın ardından akaryakıt fiyatlarının artmasını bahane gösterip yeni bir zam yapmanın yollarını aramaya başladı. 2019 yılında 2.50 TL olan ulaşım ücreti Yavaş'ın 4 yıllık yönetimi sonucunda yüzde 280 artarak 9.50 TL'ye çıktı. Ayrıca AK Parti döneminde ücretsiz olan aktarmalar da ücretli olurken, Yavaş 5 aydır EGO'nun zarar ettiğini ve artan akaryakıt fiyatlarını öne sürüp yeni bir zam talebinde bulundu.

İLK ETAPTA 23 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 400 OTOBÜS DÖNÜŞTÜRECEKLERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 25 Şubat 2021 tarihinde "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek dizelden dönüştürülen yüzde yüz elektrikli otobüsün tanıtımı yapılmıştı. 23 Nisan 2021 tarihinde ise otobüslerin "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" alındığının duyurulmasının ardından belediye iştiraki olan BELKA tarafından ilk etapta 23 adet olmak üzere toplamda 400 adet dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsün vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Hatta söz konusu prototip olarak tanıtılan otobüs Londra'da düzenlenen 'İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı (CFA)' tarafından organize edilen bir yarışmada finale kaldığı ve 30'dan fazla ülkenin ilgisini çektiği söylenerek projenin başarılı olduğu algısı oluşturuldu.

Söz konusu dönüşüm projesinin sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3'te 1 maliyetine yapıldığı belirtilirken bu otobüslerin yüzde 80'e yakın yakıt tasarrufu sağladığı iddia edildi. 3.5 yılda kendini amorti edeceği iddia edilen projede 2022 yılının Nisan ayında 23 adet dönüştürülmesi planlanan otobüslerden sadece 7 tanesi EGO'ya teslim edilebildi.



PROJE ZARAR ETTİ!

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın test sürüşüne katıldığına dair haberlerin yayınlandığı projenin üzerinden 2 buçuk yıla yakın bir zaman geçti. Sıfır otobüslerden 3'te 1 maliyetine dönüşümü yapıldığı iddia edilen proje için diğer belediyelerden de yoğun talep olduğu söylenirken, proje için BELKA bir tesis hazırlamış ve Mansur Yavaş'ın katılımı ile söz konusu tesis için coşkulu bir açılış töreni yapılmıştı. Ancak BELKA'ya teslim edilen otobüsler yüzünden milyonlarca TL zarar edilirken BELKA'yı zarar ettiren genel müdür ise istifa ederek görevi bıraktı.