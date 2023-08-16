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Politika

Protokol krizinde 2. perde! Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tehdit

Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki protokol krizinde ikinci perde açıldı. Özdağ, gizli protokol hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini artık garipsediğini söyleyen Özdağ, 'Bizim namusumuza emanet edilen şeyler, o protokolün hazırlanması sırasında hangi cümlelerin üzerinin çizildiğidir. Onları konuşmuyoruz' dedi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
Protokol krizinde 2. perde! Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı tehdit
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda destek vermesi kaydıyla, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık teklif ettiği deşifre olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşini protokol krizi bırakmıyor. Özdağ son olarak yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'namusuna emanet' sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, protokolde, üzerine çizilen maddelerin de olduğunu açıkladı.

'NAMUSUNA EMANET' ÇIKIŞINA SERT TEPKİ

Katıldığı bir canlı yayın programında gizli protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Kılıçdaroğlu'nun, 'namusuna emanet' sözlerine tepki gösteren Özdağ, "Ben içişleri bakanı olacaktım. İki arkadaşım da iki değişik bakanlığa. Bakın onların adını da konuştuğumuz halde, protokole yazmadığımız için isim vermedim. Bir tek içişleri bakanlığı yazdım. Kemal Bey'in şu ifadesini artık garipsediğimi söyleyeyim. 'Namusuna emanet', ben namuslu bir insanım Kemal bey. 28'inden sonra kazansaydın açıklanmayacak mıydı? Ya da dönüp, Ümit Bey kusura bakma, kazanmama yardımcı oldun ama ben bu protokolü tanımıyorum mu diyecekti?" ifadelerini kullandı.

ÜZERİ ÇİZİLEN MADDELER VURGUSU

Protokolün başka gizli yönlerinin de olduğunu kaydeden Özdağ, "Kemal bey, ikinci kez bizim namusumuza emanet edilmiş derse, bizim namusumuzda sıkıntı yok. Bizim namusumuza emanet edilen şeyler, o protokolün hazırlanması sırasında hangi cümlelerin üzerinin çizildiğidir. Onları konuşmuyoruz. Buraya kadar herkes alacağını aldı bundan sonra." şeklinde konuştu.

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