Pusula, ittifakı işaret edecek

Yerel seçimlerde ilk kez uygulanacak ittifaklar nedeniyle oy pusulalarında kendini gösterecek değişiklikler, seçim sonuçlarında da her zamankinden farklı bir tabloyu beraberinde getirecek. Pusulada ittifak partilerinden biri yer alacak ancak seçmen, o partinin ‘Cumhur İttifakı’ adayı olduğunu bilerek oy kullanacak. Özellikle seçimlere ‘ortak liste’ ile gidilecek olması, Cumhur İttifakı olarak birlikte seçime giren AK Parti ve MHP’nin oylarının ayrı ayrı sayılmasının önüne geçecek. Böylece 24 Haziran’da yasal olarak ittifak halinde seçime giren ve oyları hem ittifak, hem de parti bazında ayrı ayrı sayılan AK Parti ve MHP bu sefer sandıktan ‘birlikte’ çıkacak.

PARTİ İSMİ OLACAK

Seçim takvimi kapsamında partiler, aday listelerini yarın saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na(YSK) teslim edecek. Salı günü mesai bitiminde hangi ilde hangi partilerin kimlerle ittifak halinde seçime katılacağı da netleşmiş olacak. İttifakın yasal zemini olmadığı için bu durum oy pusulalarında görülmeyecek. Ancak ittifak halinde gireceğini ilan eden partilerin hangisi listede var ise o partinin varlığı o ilde ittifakı işaret edecek. Seçmen, bunu bilerek seçimlerde oyunu kullanacak.

BİRİ YER ALACAK

AK Parti ile MHP arasında yürütülen Cumhur İttifakı görüşmeleri, son ana kadar devam ederken, varılan son karar çerçevesinde, hangi ilde hangi partinin adayıyla yarışa gidilmesine karar verildiyse, orada belediye meclis üyeliklerine aday olacak isimler de aynı partinin listesinden ortak gösterilecek. Buna göre AK Parti’nin adayının olduğu bir ilde, MHP’nin belediye meclis üyeliği listesi de olmayacak. Büyükşehirlerde de durum aynı formül ile işletilecek.

Her büyükşehrin oy pusulaları, oradaki ittifak durumuna göre düzenlenecek. İlçelerdeki duruma göre her ilçenin pusulası ayrı olacak. Örneğin, Ankara’da büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti’den olduğu için, ilçe belediyeleriyle ilgili ortak liste çalışması yapılıyor. Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nda MHP’li adaylar olduğu için, bu ilçelerde AK Parti’nin ‘belediye meclis üyeliği listesi’ olmayacak.

İL VE İLÇEDE AYRI PUSULA

Söz konusu ilçelerde AK Partili meclis üyesi adayları, MHP listesinin içinde olacak. Diğer ilçelerde ise MHP aday göstermediği için AK Parti’nin listesinde MHP’li isimler yer alacak. Bu durumda oy pusulasında Ankara’nın ilçelerinde bile farklılık görülecek. Millet İttifakı cephesinde ise İP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de CHP adayını destekleyeceği için bu illerde oy pusulasında İP yer almayacak, İl genel meclisi ve büyükşehirlerin ilçelerinde belediye meclis üyelikleri için ortak liste çıkarılması durumda ise hangi partinin listesinden aday gösteriliyorsa pusulada o partinin logosu olacak.