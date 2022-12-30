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Politika

Putin, Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

AA30 Aralık 2022 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Putin, Başkan Erdoğan'ın yeni yılını kutladı
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zorlu bir yıla rağmen dinamik şekilde geliştiğini vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi başta olmak üzere enerji alanındaki büyük projelerin de devam ettiğine dikkati çeken Putin, ülkelerin birlikte hareket ederek Avrasya kıtasında istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi adına Rus-Türk işbirliği yelpazesinin daha da geliştirilebileceği umudunu paylaştı.

Kremlin, Putin'in, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi gibi isimlerin de yeni yıllarını kutladığını bildirdi.

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