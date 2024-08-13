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Politika

Putin: Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.' dedi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
Putin: Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki Novo-Ogaryovo başkanlık rezidansında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Arap dünyası ve Filistin ile ilişkilere değer verdiklerini, Orta Doğu ve Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Putin, "Elbette, Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük acı ve endişe ile takip ediyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

BM'ye göre Filistin'e yönelik saldırılarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların çoğunun kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Putin, "Sivil kayıplardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Putin, Filistin meselesinin barış yoluyla çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, şu şekilde devam etti:

"Her zaman bu meselenin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiledik. Bu konuda ortak pozisyona sahibiz. Bu sorunun kökleri eskiye dayanıyor. Bu sorun, daha önce uluslararası örgütler, özellikle de BM düzeyinde bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin alınan kararların göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor."

Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediğini ve konjonktüre bağlı olmadığını belirten Putin, "Bölgede uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı barışın sağlanması için BM kararlarının uygulanması ve her şeyden önce tam teşekküllü Filistin devletinin kurulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- "İSRAİL, BM'NİN KARARLARINA UYMUYOR"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da BM'nin Filistin devletinin kurulması konusunda başarısız olduğunu belirterek, "BM, ABD'nin baskısı nedeniyle Filistin halkının haklarının uygulanmasını sağlayacak tek bir kararı bile hayata geçirme misyonunu yerine getiremedi." diye konuştu.

İsrail'in BM tarafından alınan kararlara uymadığını vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Filistinlileri Gazze Şeridi'nden, Batı Şeria'dan ve Kudüs'ten zorla yerinden etme yönündeki siyasete karşı çıkıyoruz. Bu, daha önce 1948 ve 1967'de de yaşandı. Filistin halkının kendi devletine sahip olacağına inanıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Rusya'nın desteği ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Abbas, Rusya ile her düzeyde temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Rusya, Filistin halkının en yakın dostlarından biri." ifadesini kullandı.

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