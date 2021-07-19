19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:43

Rusya'nın ikinci büyük şehri olan liman kenti St. Petersburg'da, bu yıl 25 Temmuz'da kutlanacak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nün hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor.

Rusya, önümüzdeki hafta St Petersburg'da gerçekleşecek olan devasa Rusya Deniz Kuvvetleri Günü'nin ikinci provasını Pazar günü gerçekleştirdi.

SON TEKNOLOJİ SAVAŞ GEMİLERİ

Temmuz ayının son Pazar günü kutlanan bu ulusal bayramda Rusya, en son teknolojiye sahip savaş gemilerini, silahlarını ve uçaklarını sergiler.

Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son hafta sonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

PUTİN'DEN DÜNYAYA MESAJ

Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçmiş yıllarda Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarında, Rusya'nın sadece karada ve havada değil, denizde de süper güç olduğunu ilan etmişti.

Rusya lideri, bu günü NATO'ya ve dünyaya mesaj ve gözdağı vermek için kullanıyor. Putin, "Ne karadan, ne havadan ne de denizden üzerimize gelmeyi düşünmeyin" mesajı veriyor.

Onlarca savaş gemisi, denizaltı, savaş uçağı ve çok amaçlı helikopterin katılımıyla gerçekleşen provanın görüntüleri TASS ajansı foto muhabirlerinin çektiği karelere böyle yansıdı.

Deniz Kuvvetleri Günü, iki saatlik bir alayı, savaş gemilerinin St.Petersburg'daki Neva Nehri ve Kronstadt Limanı boyunca yelken açışını kapsıyor.

Denizaltılar, füze gemileri ve mayın tarama uçaklarının yanı sıra savaş uçaklarının da dün Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirilen provalara katıldığı görüldü.

1980'DE SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu yıl 25 Temmuz'da düzenlenecek olan Donanma Günü, Başkan Vladimir Putin tarafından geri getirilmeden önce 1980'de Sovyetler Birliği tarafından iptal edilmişti.

Savaş gemileri ve deniz hava kuvvetleri birimleri, Baltık, Karadeniz, Kuzey ve Pasifik Filolarının yanı sıra Hazar Filosu'ndan da katılacak, ülke genelindeki deniz üsleri de benzer gösteriler yapacak.

PUTİN ULUSA SESLENECEK

Putin ayrıca Senato Meydanı'nda Rus askeri bandoları ve şeref muhafızlarının katıldığı ayrı bir tören düzenleyecek. Ardından Rus Devlet Başkanı, ulusa hitap edecek.

Büyük ölçekli etkinliğin önceki haftalarda en az iki kez daha provası gerçekleştirildi. Geçen Çarşamba, Rus savaş gemileri ilk provaları için Finlandiya Körfezi'nde sıraya girdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Neva Nehri'ndeki Ana Deniz Geçit Töreni'ne katılacak gemilerin geçit formasyonunun ilk provası Finlandiya Körfezi'nde gerçekleşti." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ana Deniz Geçit Töreni'nin Neva Nehri üzerindeki çeşitli sınıflardan gemiler ve tekneler, geçit düzeninin taktik gruplarının bir parçası olarak belirlenen hızda hareket etme ve hareket halindeyken iletişim kurma alıştırması yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Prova mayın karşı önlem gemileri Aleksandr Obukhov ve Pavel Khrenov, füze korvetleri Odintsovo ve Zelyony Dol, Raptor devriye botları ve Grachyonok sınıfı anti-sabotaj gemisini de içeriyordu.

FİLONUN 325ÎNCİ YILI

25 Temmuz'da gerçekleşecek Rusya Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerinde Filonun 325'inci yıl dönümü kutlanacak.

Benzer geçit törenleri Severomorsk, Baltiysk, Sivastopol, Kaspiysk, Vladivostok ve Suriye'nin Tartus kentinde de gerçekleşecek. (Miiliyet)