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Politika

Putin, Paşinyan'ı peş peşe aradı: Türk koridorunu aç ve ateşkese uy

Rusya Devlet Başkanı Putin bir haftada ikinci kez Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Putin, Paşinyan'dan temas hattında ateşkese uymasını istedi. Putin ayrıca, Paşinyan'dan hem Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istedi.

TRT Haber22 Kasım 2021 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 17:13
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Rusya arabulucu oldu. Azerbaycan ve Ermenistan iki anlaşma imzaladı.

Ateşkes ilan etti.

Ancak Ermenistan, Karabağ konusunda yapılan protokollere uymuyor.

Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasına direnç gösteriyor.

Erivan'ın bu tutumu Karabağ temas hatlarında gerilime yol açtı. Azerbaycan, rahatsızlığını Moskova'ya iletti.

TRT Haber'in haberine göre, Putin devreye girdi. Paşinyan ile bir hafta içinde ikinci kez telefonda görüştü.

ANLAŞMAYA UYMA ÇAĞRISI

Putin, Paşinyan'dan hem Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istedi. Hem de cephe hattındaki ateşkes ihlallerine son verilmesini talep etti.

"Anlaşma hükümleri sahada eksiksiz uygulanmalı" uyarısında bulundu.

Bu konuda Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini bir araya getirecek yeni bir görüşme için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Karabağ konusu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Brüksel, Aralık ortasında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AB'den yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın bu görüşmeyi kabul ettiği duyuruldu.

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