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Politika

Putin'den çok sert açıklama: Isırmaya çalışanın dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Albright'ın Sibirya'nın doğal kaynakları ile ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, 'Birileri Rusya'yı bir yerden ısırmak istiyorlar. Bunu deneyen olursa dişlerini kırarız.' dedi.

star.com.tr21 Mayıs 2021 Cuma 10:29 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:29
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anan 'Zafer Organizasyon Komitesine' ne bir konuşma yaptı.

Rusya'nın kendisini denizaşırı ülkelerden gelebilecek olası müdahalelere karşı savunacağını belirten Putin, çok sert ifadeler kullandı.

Rusya yükselmeye başladığında, birilerinin kanatlarını kesmek için nedenler aradığını ileri süren Putin, 'Birileri Rusya'yı bir yerden ısırmaya çalışıyor. Bunu deneyen olursa, dişlerini kırarız.' dedi.

Putin, Çar III. Alexander'ın sözlerine atıfta bulunarak, Rusya'nın hiç dostu olmadığını söyledi.

PUTİN'İN ÇIKIŞI VE ABD'NİN 'SİBİRYA' SÖYLEMİ

Putin, çoğu Sibirya'da bulunan kereste, mineral ve enerji rezervlerin doğal kaynaklarının, tek bir ülkeye ait olmaması gerektiğini iddia edenleri hedef almaya devam ederek, 'Bunları duymak garip, ama bazen gündeme geliyorlar.' dedi.

Rus yetkililer birçok kez, eski ABD dışişleri bakanı Madeleine Albright'ın, 'Sibirya'nın muazzam doğal kaynaklarının yalnızca Rusya'ya ait olmaması gerektiğini' söyleyen ifadelerini gündeme getirdi.

Ancak, Albright'ın bunu söylediğine dair net bir kanıt yok ve kendisi de bunların kendi sözleri olduğunu reddetti.

star.com.tr

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