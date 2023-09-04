İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7813
  • EURO
    28,9518
  • ALTIN
    1671.37
  • BIST100
    8201.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Putin'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda önemli adımlar atacağız
Politika

Putin'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda önemli adımlar atacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Türkiye ile yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız' dedi.

4 Eylül 2023 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
Putin'den Türkiye açıklaması: Yakın zamanda önemli adımlar atacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Putin görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin, "Türkiye'de doğalgaz merkezinin açılması için görüşmeler neticelendirilecek. Yakında doğalgaz konusunda adımlar atacağız. Sizin yönetiminizde Türkiye-Rusya ilişkileri büyük bir adım attı, ilişkilerimiz ticari konularda da ilerleme gösterdi. Ticaret hacmimiz pozitif şekilde gelişiyor. Sadece alıştığımız alanlarda değil yeni alanlarda da ilişkilerimiz ilerliyor, hem gaz hem başka konularda daha birçok adım atacağımıza inanıyorum, bu her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Tarım konusunda çok fayda sağladık, başarılı ilişkimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye ile işbirliğimiz başarı şekilde devam ediyor. Türkiye, uluslarası Nükleer Güç ülkesi kulübüne girmiş vaziyettedir. Bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Bu konuda ortak işbirliğini ele alacağız. Ukrayna krizini ele alacağız. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetinin de farkındayız. Biz bütün bunları etraflıca ele alacağız. Tekrardan hoşgeldiniz" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.