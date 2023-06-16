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Politika

Putin'in sağ kolundan Türkiye açıklaması: Yüzde 50'in üzerinde büyük bir potansiyel var

Türkiye ile çok sayıda alanda önemli proje ve çalışmaların yürütüldüğünü belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Maksim Oreşkin, 'Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iş birliğimizdeki olası potansiyelin daha yüzde 50'sini bile gerçekleştirmedik.' dedi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Putin'in sağ kolundan Türkiye açıklaması: Yüzde 50'in üzerinde büyük bir potansiyel var
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Rusya'nın eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Rusya arasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Oreşkin, "Çok sayıda alanda büyük çalışmalar yürütülüyor. Bu alanlar da herkes tarafından biliniyor. Örneğin, nükleer enerji, karşılıklı ticaret ve benzeri birçok alanda yoğun çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Oreşkin, Türkiye ile Rusya'nın "ilgi çekici" çok sayıda projeyi ortak bir şekilde devam ettirdiğine işaret ederek, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki iş birliğimizdeki olası potansiyelin daha yüzde 50'sini bile gerçekleştirmedik." dedi.

- "YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"

Maksim Oreşkin, iki ülkenin atacağı adımların devam etmesini beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimde var olan tüm fırsatların gerçekleşmesini sağlamak için yapılacak çok şey var. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Putin'in de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda iradeleri var, çok kapsamlı ve sıklıkla görüşmeler gerçekleştiriyorlar, tüm bu konuları istişare ediyorlar. Ben de meslektaşlarımla bu yönde çalışıyorum. Geleceğe dair ve henüz gerçekleştirilmemiş büyük bir potansiyel var."

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