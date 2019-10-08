PYD yanlısı McGurk çekilme kararına çıldırdı

YPG destekçisi ABD’li Brett McGurk ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başlamasıyla ilgili Twitter’dan tepki dolu bir mesaj paylaştı. McGurk paylaştığı tweet’te “Donald Trump komutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN HİÇ ANLAMAMIŞ

Trump’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklaması ile, ABD Başkanının aslında sahada gerçekleşen hiç bir şeyi anlayamamış olduğun söyleyen McGurk “ABD DAEŞ tutuklarını elinde bulundurmuyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin DEAŞ özel temsilcisi ve PKK’lı teröristlerin hamisi Brett McGurk Aralık ayında ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa etmişti.