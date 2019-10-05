21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

''PYD'yi birlikte temizleyelim''

Özgür Suriye Ordusu tek çatı altında toplanıp Suriye Milli Ordusu’nu kurdu, ‘Türkiye’nin yanındayız’ mesajı verdi: Fırat’ın doğusundaki tüm tehditleri ortadan kaldıracağız, Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vereceğiz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip’teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, aldıkları kararı açıklamak için toplandıklarını belirtti. Suriyeyi özgürleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti: 

ÜLKEMİZİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

“Milli Ordu (MO) ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz. Oluşturduğumuz bu ordu, Suriye’de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkelerimiz ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız.”      

PYD İLE MÜCADELE EDECEĞİZ 

Abdurrahman Mustafa, 50 bin askerden oluşan yeni ordunun Türkiye’nin olası Fırat´ın doğusuna yönelik harekatına da destek olacağını ifade ederek, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı´nda Özgür Suriye Ordusu Türk askeri ile omuz omuza çarpışmıştır. Herkesin bildiği üzere Fırat´ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermektir” dedi.

Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini ifade ederken, kendilerine her zaman destek olan Türkiye´ye de teşekkür etti.

TERÖR KORİDORU BİTİRİLECEK

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ise Suriye’nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, “Bunda başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bu ordumuzun ana hedefi, tüm tehditlere karşı mücadele etmektir” değerlendirmesinde bulundu. 

İdris ve diğer komutanlar, Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye’nin yapacağı harekata da katılmayı ve bölgeyi güvenli hale getirerek oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandıracaklarını dile getirdi. Selim İdris, bundan sonra Suriye’deki grupların isimleriyle zikredilmeyeceğini aktararak, nizami ordu kriterlerinin uygulanacağını söyledi. Toplantıya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip’teki 3 kolordu komutanlarıyla, birlik komutanları katıldı.    

Artık daha güçlüyüz 

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, askeri gücün tek bir komite tarafından yönetilmesiyle daha güçlü olacaklarını belirtti. Suriye’de kendilerine yönelik tehditlerin arttığını, terör örgütlerinin çoğaldığını aktaran Mustafa, “Tehditler arttı, terör örgütleri ortaya çıktı. Güçlerimizi birleştirerek tehditler büyüdükçe direniş ve gücümüzü arttırmamız lazım.  ÖSO’yu tek çatı altında birleştirdik. Bu güçler, Geçici Hükümet Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarına ve mücadelesine devam edeceklerdir” dedi.  Mustafa, Milli Ordu’nun Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleri bölgelerinde de aynı mücadeleyi verdik. Varlığımızı tehdit edecek olan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozacak olan herkese karşı mücadeleye devam ediyoruz.”    

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Fenerbahçe yine kayıp

Fenerbahçe yine kayıp

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı
 

POPÜLER HABERLER

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Başakşehir´de AVM girişinde ilginç kaza kamerada

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA