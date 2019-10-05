''PYD'yi birlikte temizleyelim''

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip’teki unsurlar, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şanlıurfa’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, aldıkları kararı açıklamak için toplandıklarını belirtti. Suriyeyi özgürleştirmeyi amaçladıklarını aktaran Abdurrahman Mustafa, şunları kaydetti:

ÜLKEMİZİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

“Milli Ordu (MO) ve Ulusal Kurtuluş Cephesindeki teşkilat, sektör ve birim komutanlarının kararlı faaliyetlerinin ardından bugün Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Savunma Bakanlığı altında tek bir düzenli askeri ordunun çatısı altında birleştiğini deklare ediyoruz. Oluşturduğumuz bu ordu, Suriye’de özgürleştirme savaşları ile topraklarımızı her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir. En önemli ilkelerimiz ülkenin tamamını özgürleştirmek, toprak bütünlüğüne ve selametine sahip çıkmaktır. İdlip, Hama, Hama ili kırsalı ve sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

PYD İLE MÜCADELE EDECEĞİZ

Abdurrahman Mustafa, 50 bin askerden oluşan yeni ordunun Türkiye’nin olası Fırat´ın doğusuna yönelik harekatına da destek olacağını ifade ederek, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı´nda Özgür Suriye Ordusu Türk askeri ile omuz omuza çarpışmıştır. Herkesin bildiği üzere Fırat´ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zulmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermektir” dedi.

Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini ifade ederken, kendilerine her zaman destek olan Türkiye´ye de teşekkür etti.

TERÖR KORİDORU BİTİRİLECEK

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ise Suriye’nin güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, “Bunda başta PYD/PKK terör örgütü olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bu ordumuzun ana hedefi, tüm tehditlere karşı mücadele etmektir” değerlendirmesinde bulundu.

İdris ve diğer komutanlar, Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye’nin yapacağı harekata da katılmayı ve bölgeyi güvenli hale getirerek oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandıracaklarını dile getirdi. Selim İdris, bundan sonra Suriye’deki grupların isimleriyle zikredilmeyeceğini aktararak, nizami ordu kriterlerinin uygulanacağını söyledi. Toplantıya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve İdlip’teki 3 kolordu komutanlarıyla, birlik komutanları katıldı.