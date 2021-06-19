Raduloviç: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:38

Raduloviç, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF vesilesiyle bulunduğu Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirine Türkiye-Karadağ ilişkilerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ADF'yi düzenleyerek şahane bir iş yaptığını söyleyen Raduloviç, "Bence bundan sonra (ADF) Türkiye'nin imza işlerinden biri olacak." dedi.

Çavuşoğlu'yla Antalya'da bir araya gelerek iki ülke arasında protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzaladıklarını hatırlatan Raduloviç, iki mevkidaş olarak ne zaman bir araya gelseler, iki ülkenin karşılıklı çıkarları yönünde tüm konuları dostane bir şekilde ele aldıklarını anlattı.

Bakan Raduloviç, Çavuşoğlu'yla son görüşmelerinin ilişkilere katma değer sağladığını belirterek "Bizim için Türkiye; ekonomi, turizm, sağlık ve askeri konulardan eğitime kadar birçok alanda dost, müttefik ve çok önemli bir ortaktır." diye konuştu.

- "(ADF) İKİ ÜLKE ARASINDA VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN SIÇRAMA TAHTASI OLACAK"

Bölgesel iş birliğinin, ülkesinin temel dış politika önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Raduloviç, dün düzenlenen GDAÜ toplantısında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin ele alındığını belirtti.

Toplantının, vatandaşların iyilik ve menfaati için yakın bağlar kurulması açısından önemine işaret eden Djordje Raduloviç, ADF'ye katılmaktan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Raduloviç, "(ADF) İki ülke arasındaki ve uluslararası iş birliğini geliştirmek için sıçrama tahtası olacak. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında daha da dostane ilişkiler geliştireceğimiz bir yer olacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Karadağ'ın diplomatik ilişkilerin tesisinin 15. yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Raduloviç, "Dün Sayın Çavuşoğlu ile bu küçük yıl dönümünü kutlamaktan onur duydum. İki ülke arasında dün imzalanan mutabakat zaptı dostluğa yönelik gerçek ve samimi ilgimizin bir işareti." ifadelerini kullandı.

- "NATO'YA KATILIM SÜRECİMİZDE VERDİĞİ DESTEK İÇİN TÜRKİYE'YE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

İki ülke arasındaki dayanışmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini örnek veren Bakan Raduloviç, dünyayı etkileyen bu salgın karşısında Türkiye'nin iyi bir dost olarak ülkesine tıbbi malzeme desteği verdiğini hatırlattı.

Raduloviç, "Dost, kara günde belli olur ve Türkiye gerçekten en çok ihtiyacımız olduğu anda, üstelik kendisi de salgından etkilenmiş olmasına rağmen bize tıbbi destek sağlayarak dostluğunu gösterdi." dedi.

Türkiye ve Karadağ'ın NATO'da da omuz omuza sahada olduğunu söyleyen Raduloviç, "NATO'ya katılım sürecimizde verdiği destek için Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A GELEN TURİST SAYISININ ARTMASINI DİLİYORUZ"

Karadağlı Bakan Raduloviç, geçen yıl aralık ayında yeni hükümet görevi devraldığında, ülkesinin yüzde 90'ının Kovid-19'dan etkilenmiş olduğunu ancak aşılamaya odaklanarak bu durumu hızla düzeltmeye yönelik çaba gösterdiklerini anlattı.

Karantina ve aşılama uygulamalarının sonucunu aldıklarını belirten Raduloviç, "Yabancı turistlere güvenli bir ortam sunabilmek için aşı satın almaya devam ediyoruz. 2019'da Türkiye'den Karadağ'a gelen turist sayısı 40 bini buluyordu. Bu sayının artmasını diliyoruz. Türkiye güzel bir ülke ancak benim mütevazı görüşüm, Karadağ'ın daha güzel olduğu şeklindedir. En içten saygılarımla, sizleri haklı olduğumu görmeniz için ülkeme davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Raduloviç, Türkiye'de Karadağ kökenli yaklaşık 200 bin vatandaşın bulunduğunu belirterek "Temelde burada Karadağ'ın üçte biri kadar büyük bir diasporaya sahibiz. Tabii ki onlar sizin ülkenizin vatandaşları. Bu insanlar asla çözülmeyen bağlarla bizi birbirimize bağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK ŞİRKETLERİNİ DAHA FAZLA GÖRMEK İSTERİZ"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Karadağ'da 2007'den bu yana muazzam işler yaptığını ve bu nedenle TİKA'ya minnettar olduklarını dile getiren Bakan Raduloviç, "Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de harika işler yaptı. Birçok arkadaşım Türkçe öğrenmek için YEE'ye gidiyor. On arkadaşımdan 1 ya da 2'si Türkçe konuşur." dedi.

Raduloviç ayrıca, iki ülkenin ekonomi alanındaki iş birliğini derinleştirmek için birçok fırsata sahip olduğunu belirterek bu alanda, salgından önceki hedeflere ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç, "Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Karadağ'da birçok Türk şirketi mevcut. Daha fazla yatırımcının dikkatini çekmeyi arzu ediyoruz. Ekonomi diplomasisi, salgından sonra toparlanmak isteyen ülkeler için çok önemli. Türk şirketlerini daha fazla görmek isteriz." diye konuştu.