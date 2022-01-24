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Politika

Rakip yeni blok! ABD'den vazgeçip, Türkiye ile hareket edecekler

Birleşik Krallık'ın ABD'nin küçük ortağı rolünden çıkmaya hazırlandığını ifade eden Ukraynalı siyaset bilimci Bondarenko, İngiltere'nin Türkiye'nin de dahil olduğu yeni bir siyasi blok oluşturmayı planladığını iddia etti.

Star.com.tr24 Ocak 2022 Pazartesi 14:05 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
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Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, Birleşik Krallık'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük ortağı rolünden çıkmayı ve Avrupa'daki durumla kendi başına üstesinden gelmeyi planladığını iddia etti.

İngiliz krallığının eski Pax Americana (Amerikan Dünyası) örneğini takip ederek Pax Britannica'yı oluşturmak istediğini ifade eden Bondarenko, "Böylece İngiltere, Türkiye, Polonya, Ukrayna, Moldova ve gelecekte Baltık ülkelerinin katılmak isteyeceği yeni bir siyasi blok oluşturabilir" dedi.

Bondarenko, oluşumun başında İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın yöneticiliğine getirilen Richard Moore'nun olduğunu ileri sürdü.

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