Reisi'nin ölümüne ilişkin MHP Lideri Bahçeli'den dikkat çeken açıklama! ABD ve İsrail'i işaret etti

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Gazze'de masumların kanı hala dökülmektedir. İnsanlık değerleri sükut etmekle kalmamış, barbarlık güncelleşmiş, yeni sürümüyle Gazze şeridini kırıp geçirmiştir. Modern Dünya'nın gözü önünde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, sayıları 35 bini aşan sivil ve mazlum Filistinli kardeşlerimiz açıkça ve alçakça işlenen soykırım suçunun kurbanı olmuştur. "

"Uluslararası ceza mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı ve savunma bakanlığının işlemiş oldukları savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanı sıra çok önemli bir gelişmedir. Netanyahu gittikçe yalnızlaşmakta, güvendiği dağlara kar yağmaktadır."

"Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Sömürgecilerin karakutusu bölücü mihraklardır. Anadolu'ya vadedilmiş topraklar tarifi ve tanımı getirenler kanı ve sütü bozuk düşman çevreleridir"

"Gazze'de barış ve huzurun sağlanması, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması bir yanda Orta Doğu'yu bir yanda da Türkiye'yi mutlaka rahatlatacaktır"

"Madden ve fiziken çekildiğimiz topraklarda manen ve fikren sonuna kadar varız. Adaletin tecellisine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz"

"Parçalanan, haksızlıklara ve sefalet içindeki bir dünyaya ortam açan, liberal düzenin kıyıya vuran enkazı doğudan yükselen aydınlıkla kaldırılıp atılacaktır. Bu aydınlık Türk aklıdır, Türk devridir, Türk birliğidir"

"Türkiye'nin Filistin meselesinde gösterdiği samimiyet ve duyarlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretiyle somutlaşan ve iki ülke arasında siyasi ve ticari köprü olacak Kalkınma Yolu Projesi'nin geniş imkan ve kazanımlarıdır"

"İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırması ve İran ile İsrail arasında çatışmalar yaşanması ve Azerbaycan'dan dönüşü sırasında elim bir kazayla sonuçlanan olaylar silsilesi birbirleriyle bağlantılıdır. Hakikaten kaza mıdır? Yoksa sabotaj mıdır? Bu olayın en kısa sürede açığa çıkması gerekir. İsrail ile ABD'nin bu kazadaki rolü mutlaka açıklanmalıdır."

"Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan sanıyorum kalmamıştır. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır"

"DEM Eş Başkanları mahkeme kararını tanımadıklarını açıklıyorlar. Türkiye bölücülükle yüzleşecek ve hepinizin kanlı maskesi mahkeme önünde düşecektir. Methiyeler düzdüğünüz, 42 yıl ceza alan terörist Demirtaş da sizin gibi atıp tutuyordu"

"6-8 Ekim 2014 tarihindeki isyan teşebbüsüne kalkışanlar hukuki faturasına katlanmak zorundadır. PKK ile HDP arasındaki organik bağ tescillenmiştir."