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Politika

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir partinin hukuki varlığı sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Türkiye Gençlik Partisi'nin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle hukuki varlığının sona erdiği belirtildi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir partinin hukuki varlığı sona erdi
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

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