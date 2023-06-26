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Politika

Reuters'ın alçak haberine art arda tepki

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan alçak haberine siyasiler tepki gösterdi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Reuters'ın alçak haberine art arda tepki
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Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan haberine tepkiler artarak devam ediyor.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir.

Haberin içinde, hem "teyit edemedik" diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, Demokratik Hukuk Devletlerinde ve Uluslararası Hukuk'ta Basın Özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan sözkonusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.

KABAKTEPE: REUTERS; HABERCİ Mİ? TETİKÇİ Mİ?

Konuya bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

"Reuters; Haberci mi? Tetikçi mi?" diyen Kabaktepe, "Dosya sahte... Bilgi yalan... Haber iftira... Görünen o ki; Reuters Haber Ajansı, hayali senaryolar ve sahte dosyalar ile sayın Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak, devletimize baskı kurabileceği zannediyor... Hiçbir gerçekliğe dayanmayan haberler servis etmek tetikçiliktir! Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Türk Milleti; kimseye benzemez, kuru gürültüye eyvallah demez." ifadelerini kullandı.

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