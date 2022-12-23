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Politika

Reuters'tan yeni skandal: Açıkça Başkan Erdoğan düşmanlığı yapacak eleman arıyorlar

Her fırsatta Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı yapan İngiltere merkezli haber ajansı Reuters yeni bir skandala daha imza attı. Reuters, Başkan Erdoğan düşmanlığı yapabilecek elemana ihtiyaçları olduğunu açıklayarak iş ilanı yayımladı.

23 Aralık 2022 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Reuters'tan yeni skandal: Açıkça Başkan Erdoğan düşmanlığı yapacak eleman arıyorlar
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İngiliz medya kuruluşu Reuters, Başkan Erdoğan düşmanlığını açıkça ilan etti.

Türkiye'deki ofisi için Linkedin üzerinden iş ilanı açan Reuters, Başkan Erdoğan aleyhinde haber yazıp raporlayabilecek "Büro şef yardımcısı" aradığını açıkladı.

REUTERS'TAN SKANDAL İŞ İLANI

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi modern ve laik geleneklerden uzaklaştırdığını "iddia" eden Reuters, skandal iş ilanında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı dönemde derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma becerilerine sahip birine ihtiyacımız var"

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI AKLAMA ÇABASI

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki hain terör saldısı sonrasında terör örgütü PKK'yı aklama çabasına girişen Reuters, PKK için "Silahlı Kürt grup" ifadesini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REUTERS MUHABİRİNE AYAR

Eylül ayında gerçekleştirilen BM Genel Kurul toplantısına katılmak için ABD'ye giden Başkan Erdoğan, Reuters muhabrine ayar vermişti.

Muhabirin, "Biden ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Resepsiyona katılacağım" diyerek cevap veren Başkan Erdoğan, "Görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna karşılık olarak, "O biden ise ben de Erdoğan'ım" demişti.

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