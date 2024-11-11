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Politika

Riyad'da kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Riyad'da Prens Selman ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Riyad'da kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye'nin, İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e yönelik silah ambargosu girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti.

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