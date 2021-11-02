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Politika

''Rotamızı Türkiye'ye döndük'' dedi, ekledi: Bizim sorunlarımızla en çok ilgilenen ülke

Ürdünlü milletvekili Salih el-Ermuti, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Türkiye'nin Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerini en çok destekleyen ülke konumunda bulunduğunu söyledi. Milletvekili Ermuti, Ürdün hükümetini dış politikada başarısız bulduğunu belirterek, 'Siyonist düşman tüm yasaları ihlal ediyor, Filistin topraklarında suçlar işliyor. Buna karşın bizim tek bir tutumumuz olmadı; İsrail büyükelçisi çağrılmadı veya sınır dışı edilmedi.' diye konuştu. Ülkesinin geleneksel ittifaklarındaki değişime ve Türkiye'ye yönelişine işaret eden Ermuti, birden çok ittifaktan ve herkesle iletişim kanallarının açık olmasından yana olduğunu kaydetti.

AA2 Kasım 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:34
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Milletvekili Ermuti, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iç ve dış meselelere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin ilişkilerinden memnuniyetini dile getiren Ermuti, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Ankara, Filistin konusunda bizi destekliyor. Türkiye, Ürdün konusunda olumlu ve takdir edilesi bir tutuma sahip. Son zamanlarda iki ülke arasında yapılan ticaret anlaşmaları da bunun bir kanıtı." dedi.

Ülkesinin geleneksel ittifaklarındaki değişime ve Türkiye'ye yönelişine işaret eden Ermuti, birden çok ittifaktan ve herkesle iletişim kanallarının açık olmasından yana olduğunu kaydetti.

Ermuti, Filistin başta olmak üzere Arapların meselelerine en çok destek veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

- "SİYONİST DÜŞMAN TÜM YASALARI İHLAL EDİYOR"

Milletvekili Ermuti, Ürdün hükümetini dış politikada başarısız bulduğunu belirterek, "Siyonist düşman tüm yasaları ihlal ediyor, Filistin topraklarında suçlar işliyor. Buna karşın bizim tek bir tutumumuz olmadı; İsrail büyükelçisi çağrılmadı veya sınır dışı edilmedi." diye konuştu.

İsrail'den hesap sorulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine üye ilk Arap ülkesi olma özelliklerinin kullanılmadığını ifade eden Ermuti, "Siyasi ve diplomatik olarak öne çıkamadık; medyada başarısız olduk. Siyonistler tehdit ediyor. Ürdün'ü savunmak için yükselen bir ses duyamadım." ifadelerini kullandı.

Ermuti, İsrail'le gaz ve Vadi Arabe anlaşmalarının iptali için Mecliste imza topladıklarını ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını dile getirdi.

- SURİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi konusuna da değinen Ermuti, "Normalleşmenin ekonomik boyutu değil her şeyden önce siyasi boyutu var; tutumlar her an değişebilir." dedi.

Suriye'nin siyasi ve güvenlik açıdan çökmüş durumda olduğunu, rejimin egemenliği bulunmadığını, İran ve Rusya tarafından yönetildiğini söyleyen Ermuti, "Bir gün olsun Ürdün'ün yanında durmamış bir rejime nasıl elimizi uzatıyoruz? Ayrıca bu rejim suçlar işledi; halkını öldürdü. Onunla iletişim kanalları mı açalım? Neden?" diye konuştu.

- "ÜLKEMİ SAVUNUYORUM"

Ermuti, kendisini muhalif değil bir vatandaş olarak tanımladığını belirterek, "Ben ülkemi savunuyorum. Reform sürecinde ve hükümetin kararlarında kusurlar görüyorum. Bu yüzden de bunlara itiraz ediyorum." dedi.

Eleştirilerinin kişilerle ilgili olmadığını kaydeden Ermuti, "Bugün şiddetle muhalefet ediyorum. Ancak yarın hükümet, ülkeye ve vatandaşa hizmet eden, haklarını koruyan, kurumları ve hukuk devletini güçlendiren sağlam ve olumlu bir adım atarsa bunu destekleriz. Muhalefet görecelidir." ifadelerini kullandı.

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