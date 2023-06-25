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Politika

Rozetini Babacan takmıştı: Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti

Seçimlerde alınan hezimet sonrası 7'li koalisyonun ortaklarında istifalar sürüyor. DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, 'Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim' diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

25 Haziran 2023 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Rozetini Babacan takmıştı: Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
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Sedat Kızılcıklı, partisinden istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Kızılcıklı yaptığı açıklamada, "Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz DEVA Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine..." ifadelerine yer verdi.

ROZETİNİ BABACAN TAKMIŞTI

DEVA Partisi'ne katılan, 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'ya rozetini Ali Babacan takmıştı.

  • Sedat Kızılcıklı
  • 7li koalisyon
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