Siyasi hayatına AK Parti çatısı altında başlayan Rasim Arı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve belediyecilik çalışmalarıyla dikkat çeken Arı, yaklaşık 21 ay boyunca bu görevi yürüttü.

Rasim Arı, 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Görevinden ayrılmasının ardından bir süre aktif siyasetten uzak kalan Arı, 18 Ocak 2022 tarihinde AK Parti üyeliğinden de ayrıldı.

Yaklaşık bir yıl sonra, 24 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'ye katılan Arı'ya, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından parti rozeti takıldı. Arı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak yeniden seçmen karşısına çıktı.

Rasim Arı, 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Böylece yaklaşık üç yıllık aranın ardından ikinci kez belediye başkanlığı görevine dönen Arı, görevini sürdürmeye devam etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeniden AK Parti rozeti takacak olan Rasim Arı, yaklaşık dört buçuk yıl sonra eski partisine geri dönmüş olacak.