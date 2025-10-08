Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin grup toplantısına katıldı.
Erdoğan, grup toplantısının ardından, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.
Özgür Özel'in fotoğraf hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından AK Parti'ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir'in rozetlerini taktı.