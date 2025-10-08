İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7204
  • EURO
    48,57
  • ALTIN
    5426.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı... 7 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Politika

Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı... 7 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, partisine katılan yeni üyelere rozetlerini taktı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı... 7 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
ABONE OL
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, grup toplantısının ardından, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Özgür Özel'in fotoğraf hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmanın ardından AK Parti'ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdülbaki Kara, Bingöl Merkez Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Bingöl Merkez Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abit Özdemir'in rozetlerini taktı.

  • ak parti
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • rozet
  • belediye başkanı
  • grup toplantısı

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.