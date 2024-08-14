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Politika

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı... AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı belli oldu

AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı belli oldu. Partiye katılanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda taktı.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:41 - Güncelleme:
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı... AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına parti rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılımızı devirdik. 23'üncü yılımız, 23'üncü yaş günümüz kutlu olsun. AK Parti, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu" dedi.

2 MİLLETVEKİLİ VE 13 BELEDİYE BAŞKAN AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan başkanlara rozetleri takılıyor.

AK Parti'ye katılan başkanlar şöyle:

- Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

- Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen,

- Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz,

- Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar,

- Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

-Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

- Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

- Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya

- Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

- Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

- Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan

- Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

- Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı

- İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

- İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel

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