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Politika

RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya anket çıkışı: Sen git sahiplerin gelsin

Fatih Altaylı'yı 'jetonlu iftira aygıtı' olarak nitelendiren RTÜK Başkanı Şahin, 'Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin' dedi.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 16:37 - Güncelleme:
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya anket çıkışı: Sen git sahiplerin gelsin
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

"Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum" diyen Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak sosyal medya hesabında anket düzenleyen Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçmesinin ardından anket sonuçlarını beğenmeyerek, paylaşımını silmişti.

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