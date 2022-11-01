Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, GKRY'nin 29 Ekim 2022 tarihinde yaptığı bir açıklama ile 1974 yılından bu yana akıbeti belli olmayan kayıp kişiler için 29 Ekim tarihini "Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Günü" olarak ilan ettiği hatırlatılarak, "Rum mezalimi nedeni ile 1963 yılından itibaren büyük kayıplar vermeye başlayan ve 1974 yılında Anavatan Türkiye'nin garantörlük haklarından kaynaklanan haklı müdahalesi ile acıları son bulan Kıbrıs Türk halkının yıllar boyu yaşadığı kayıpları görmezden gelen ve kayıp şahıslar konusunu siyasi malzeme amacı olarak kullanan Rum yönetimini bu açıklamasından ötürü şiddetle kınıyoruz. Adadaki kayıp şahıslar konusunun siyasileştirilmesine karşı çıktığını savunduğunu iddia eden Rum yönetiminin bu provokatif kararını Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim tarihine denk getirmesi ve bu hassas konuyu bir siyaset malzemesi olarak kullanması, büyük bir saygısızlık ve hakarettir." ifadeleri kullanıldı.

GKRY'nin, Kıbrıs konusundaki tek muhatabı olan Kıbrıs Türk halkını yok sayarak, Türkiye'yi muhatap alma konusundaki nafile çabaya her fırsatta başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RUM TARAFINI SAĞDUYULU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Adanın tarihi gerçeklerini kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ederek, kayıp yakınlarının acılarını dahi kendi çıkarları doğrultusunda siyasete alet edecek kadar ileriye giden Rum tarafını sağduyulu davranmaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek adımlar atmaktan imtina etmeye davet ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kayıplar konusunda çalışma yapmak üzere yetkilendirilmiş tek mekanizma olan Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına katkı koymak ve konunun bir siyaset malzemesi olarak kullanılmasını engellemek için üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Rum tarafı bu adanın eş sahibinin Kıbrıs Türk halkı olduğu gerçeğini kabul ettiği gün, iki halk arasında gerçek anlamda diyalog kurulması ve iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşaması mümkün olabilecektir."