TRT Haber 6 Şubat 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 10:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından mesaisine karantina koşullarında devam ediyor.

TRT Haber'in sorularını cevaplayan Tatar, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini söyleyerek, en kısa sürede normal çalışma düzenine dönmeyi umduğunun altını çizdi.

"KIBRIS MESELESİ BİR EGEMENLİK MESELESİ"

Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Rum Tarafına bırakılması karşılığında Ercan ve Mağusa limanları ile ilgili olarak Kıbrıs Rum tarafının önerilerinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bunlar tabi son derece yanıltıcı esas itibariyla ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik işin özünde hala daha karşı tarafın ne kadar art niyetli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs meselesi bir egemenlik meselesidir." dedi.

RUM KESİMİNİN SİLAHLANMA YARIŞINA ELEŞTİRİ

Rum kesiminin silahlanma yarışına hız vermesini de eleştiren Ersin Tatar, bu tür saldırgan tavırların gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getirdi.

Tatar, "Bu süreçleri o şekilde yönetmek kimsenin hayrına değildir." dedi.