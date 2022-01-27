Rus büyükelçinin sınır dışı edilmesine karşı çıktılar: Türkiye gibi tarafsız olmalıyız

Star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:52

Rus büyükelçinin sınır dışı edilmesine karşı çıkan Bulgarlar, Bulgaristan'ın tarafsız olması konusunda Türkiye'yi örnek almasını istedi.



Rusya'nın "NATO, Bulgaristan'daki birliklerini geri çeksin" açıklamasına sert tepki gösteren Bulgaristan Ulusal İstihbarat Teşkilatı eski direktörü Dimo Gyaurov, Rus büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"TÜRKİYE GİBİ TARAFSIZ OLMALIYIZ"

Bulgar vatandaşlar ise Gyaurov'un görüşüne destek vermedi. Rus büyükelçinin sınır dışı edilmesinin çok ağır bir karar olduğunu dile getiren Bulgarlar, Bulgaristan'ın Rusya ile çatışmaya girmemesi gerektiğini söyledi.

Bulgaristan'ı ilgilendirmeyen bir savaşa ülkenin itilmesine karşı çıkan vatandaşlar Türkiye örneğini gösterdi. Bulgaristan'ın tarafsız bir tavır almasını isteyen Bulgarlar, Türkiye gibi tarafsız kalınması görüşünü dile getirdi.