IHA 21 Temmuz 2020 Salı 15:06 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:06

Libya’da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara’ya geliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki teknik bir heyet Libya’da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmesine yönelik diplomatik görüşmeler için Ankara’ya geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Rus heyetle bir araya gelecek. Masada ise Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizi ele alınacak çözüm yolları aranacak. Saat 16.00’da toplanması beklenen heyetlerin anlaşması ve yol haritasının çizilmesi halinde bakanlar ilerleyen süreçte bakanlar düzeyinde görüşmelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.