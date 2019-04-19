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Rus uzman Perenciyev: ABD uçakları Türkiye'yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35'ler için tehdit oluşturmaz

Rus uzman Aleksandr Perenciyev, ABD uçaklarının Türkiye'yi tehdit etmemesi halinde S-400 sistemlerinin F-35'ler için tehdit oluşturmayacağını söyledi.

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S-400 savunma sistemlerinin F-35'lerin sistemine girebileceği iddiaları sonrası ABD'ye ortak bir komisyon kurmayı teklif ettiklerini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 Türkiye'de olursa, F-35'lerin sistemine girer iddiasını doğru ve gerçekçi bulmuyoruz" demişti.
 
'TEMEL UNSUR TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ'
 
Çavuşoğlu'nun açıklamasını Sputnik için yorumlayan Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, "Bu konuyla ilgili bazı hususlar tamamen yanlış sunuldu. ABD uçakları Türkiye'yi ve tesislerini tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35'ler için hiçbir tehdit oluşturmayacak. Eğer sükunet korunursa, S-400'ler F-35'leri tehdit etmeyecek. Dolayısıyla buradaki temel unsur, S-400 ve F-35 değil, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler sistemi" dedi.
 
'AÇIKLAMALAR ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ BOMBALAMA SEÇENEĞİ ÜZERİNDE DURDUĞUNU GÖSTERİYOR'
 
S-400'lerin ABD uçakları için yalnızca Washington'un Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi halinde tehlike oluşturacağının altını çizen Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin rahatsızlık açıklamaları, biraz farklı bir şeyi, yani Washington'un olası bir seçenek üzerinde, Türkiye'yi bombalama seçeneği üzerinde durduğunu gösteriyor. Bu seçeneğin uygulanması halinde, S-400 tüm planları bozacak ve tehdit unsuru haline gelecek. Eğer ABD böyle bir adım atmazsa, S-400 onlar için hiçbir tehdit oluşturmayacak."
 
'S-400'LER ABD'Yİ TÜRKİYE'YE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA BIRAKIYOR'
 
Perenciyev, "Türkiye, S-400 alarak, ABD'yi kendisine saygılı davranmak ve Türk topraklarına yönelik saldırı planları yapmaktan uzak durmak zorunda bırakıyor" diye ekledi. (Sputnik)

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