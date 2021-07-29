Rusya, ABD, Çin ile Pakistan yer alıyor! Kabulov: Türkiye bu formata dahil olabilir

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın Afganistan yönetimini tamamıyla ele geçireceği senaryosunun hayata geçmeyeceğini söyledi.

Kabulov, başkent Moskova'da Afganistan'daki duruma ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Taliban'ın Afganistan topraklarının yüzde 50'sinin kontrol altına aldığına dikkati çeken Kabulov, "Taliban'ın başarısı, Afganistan yönetimi güçlerinin geri çekilmesine bağlıdır. Taliban'ın çatışmalarda başarı elde etmesi, sadece halk tarafından destek almasına bağlı değil. Taliban, Afganistan güçlerine göre daha güçlü savaş ruhuna sahip. Afganistan güçlerinin, ülkenin ulusal çıkarları için savaştıklarına dair inancı yok." yorumunda bulundu.

Kabulov, "Mevcut Afganistan yönetimi sağduyuya sahip olsaydı, Taliban ile bir yıl önce yapıcı müzakerelere başlardı. Taliban, bir yıl önce ülkede askeri anlamda başarıya sahip değildi. Şimdi ise Afganistan yönetiminin, kendisiyle güç pozisyonu açısından konuşacağı düşmanı var. Bu, merkez yönetiminin yanlış hesap yaptığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Taliban'ın Afganistan yönetimini tamamıyla ele geçireceği senaryosunun gerçekleşme ihtimalini değerlendiren Kabulov, "Bu senaryonun hayata geçeceğini düşünmüyoruz. Ancak çeşitli senaryolara hazırız." dedi.

Afganistan yönetiminin Rusya'dan Taliban'a çatışmaları durdurmak için baskı kurma talebinde bulunduğunu aktaran Kabulov, Afganistan meselesinin çözümünün, çatışan tarafların sorumluluğu ve esnekliğine bağlı olduğunu vurguladı.

- "ABD, Taliban üzerindeki baskı aracını kaybetti"

ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Kabulov, ABD'nin Afganistan'da başarı elde edemediğini belirtti. Kabulov, "ABD'nin Afganistan'da bulunması, Taliban üzerindeki baskı aracıydı. ABD, ülkeden çekilmekle bu baskı aracını kaybetti." dedi.

- "ABD ile Afganistan konusunda çıkar ve hedeflerimiz uyuşuyor"

Afganistan meselesi konusunda ABD ile sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kabulov, şunları kaydetti:

"Afganistan meselesine ilişkin Rusya ve ABD arasındaki diyalog, pozitif yönde gelişiyor. Burada çıkarlarımız uyuşuyor. Kimse Afganistan'ın uluslararası terör grupları için sığınak haline tekrar dönüşmesini istemiyor. Bu, Afgan halkına ve komşu ülkelere acı çektiriyor. Bu bağlamda, hedeflerimiz uyuşuyor."

Afganistan meselesi çözümüyle ilgili ülkelerle kapsamlı görüşmelere hazır olduklarını dile getiren Kabulov, "Pakistan'ın katılımıyla Afganistan Üçlüsü'nün (Rusya, ABD, Çin) toplantısını Katar'ın başkenti Doha'da haftaya gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

- "Türkiye, Afganistan meselesine ilişkin formata dahil olabilir"

"Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan meselesine ilişkin Astana Formatı'na benzer bir formatın oluşturulması mümkün mü'" sorusunu yanıtlayan Kabulov, bu konuda, Rusya, ABD, Çin ile Pakistan'ın format oluşturduğuna dikkati çekti. Kabulov, "Türkiye bu formatta şimdilik yer almıyor. Ancak bu, Türkiye'nin bu formata dahil olmayacağı anlamına gelmez. ABD, Çin ve Pakistan ortaklarımızla birlikte kriterleri belirledik. Afganlar arasında müzakerelerin başlaması konusunda birlikte sonuç elde edebileceğiz. Meseleyle ilgili uluslararası girişimi fazından sonra Afganistan'a sosyal ekonomi altyapının oluşturulması konusunda desteğin sağlanması ile ilgili ekonomik faz devreye girecek." ifadelerini kullandı.

- "Taliban, DEAŞ'ı yok ederse, durum basitleşir"

DEAŞ ve uluslararası terör örgütlerinin Afganistan'da pozisyonlarını güçlendirdiğini söyleyen Kabulov, "DEAŞ ve benzer uluslararası terör gruplarının, Afganistan'ın doğusundaki pozisyonlarını güçlendirmek ve Orta Asya ülkelerinin güvenliği ve istikrarına zarar vermek için ülkede oluşan kaostan yararlanması ihtimali bizleri endişelendiriyor." dedi.

Taliban ile DEAŞ'ın birbirine düşman olduğuna dikkati çeken Kabulov, "Taliban, Afganistan yönetimi ve ABD ile NATO askeri güçlerine göre DEAŞ'a karşı daha aktif ve başarılı şekilde savaştı. Taliban, DEAŞ'lıları yok edecek olursa, durum daha basitleşecek." şeklinde konuştu.

Kabulov, Afganistan'ın sakinleşmesinden ve bağımsız olmasından yana olduklarını belirtti.