İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2025 Çarşamba / 11 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0136
  • EURO
    42,0008
  • ALTIN
    3724.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye'de olacak
Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye'de olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 11-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin evsahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağını bildirdi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 12 Nisan'da Türkiye'de olacak
ABONE OL

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programıyla ilgili bilgi paylaştı.

Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşarak "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.