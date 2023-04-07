Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç verdiğini görüyoruz.

Rus tahılı ve gübresinin ihracının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması'nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlammasının imzalanması gerekiyor.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

(Suriye ile normalleşme süreci) 4'lü dışişleri bakanları toplantısını da görüştük. Diyaloğun yoğunlaştırılarak devam etmesi gerekiyor. Süreç şeffaf şekilde devam etmeli.

Arzumuz bir an önce Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması. Rusya ile istişare içinde olmaya devam edeceğiz.

Enerji işbirliği konularını da ele aldık. Diğer taraftan turizm işbirliğimizin önemli bir konusu. Daha fazla turistin Rusya'dan gelmesini bekliyoruz. Yoğun bir gündemimiz var. O yüzden sürekli temas halindeyiz.

Lavrov'un açıklamaları:

Bizde de Türkiye gibi kara gün dostu tabiri var. Elimizden geldiğinde yardım etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor. Deprem bölgesine yardımları sürdüreceğiz. Bir kez daha Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Bu kadar verimli olmamız ilişkilerde iki ülke lideri arasındaki samimi diyalogdan kaynaklanıyor. Geçen sene 4 kere göz göze görüştüler. Bu çalışmamızın dinamiğini belirliyor.

(Suriye ile normalleşme) İlişkiler Rusya aracılığıyla normalleşiyor.

(İsrail'in saldırıları) İsrail ile Filistin arasında diyalog ortamı kurulmalı.

"BATI'NIN HEDEFİNDE RUSYA'DAN SONRA ÇİN VAR"

(Rusya-Ukrayna savaşı) BM eşitlik ilkesine aykırı olarak davranıyor. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. Kiev ve Batı görüşme masası kurulmasına karşı. Amerika'da tutumunu empoze ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Rusya, dünya ülkelerinin ekseriyeti ile beraber yeni dünya düzeninin BM şartına dayalı bir düzen olmasını istiyor.

Tahılın büyük bölümü Avrupa'ya sevk ediliyor. Koridor, Ukrayna tahılının sevkiyatıyla sınırlandı.

SORU CEVAP

Bakan Çavuşoğlu: (Tahıl anlaşması ve savaşın şiddetlenme ihtimali) Tahıl anlaşması 60 gün için uzatıldı. Koordinasyon merkezinde de 111 personel var. Bu dünyada bir gıda istikrarına önemli katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Putin'le her görüşmesinde en az gelişmiş ülkelere buğdayın gitmesi yönünde düşüncelerini vurguladılar. Türkiye'de un haline getirildikten sonra unun en az gelişmiş ülkelere ulaştırılması konusunda işbirliği süreci başladı. Savaş devam ediyor ama bu tür adımlarla da dünya gıda krizinin en az düzeyde hissedilmesi için önemli çaba sarf ediyoruz. 866 gemi 27 milyon tondan fazla gıdayı taşıdı. Tam olarak sorun çözülmedi. Burada adil olmak zorundayız. Siz Rusya'yı mı destekliyorsunuz diyorlar bunu söylediğimizde, biz zaten Rusya'dan tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Önemli olan ithalat ve ihracatın devam etmesi için mutabakatın uygulanması lazım.

Bahar aylarında tekrar tırmanma olacağıyla ilgili endişeleri biz de bildiriyoruz. Savaşının kazananı olmaz. Müzakereyle sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Dengeli, objektif politikalarımızı devam ettireceğiz.

Lavrov: Batılı mevkidaşlarımız sürekli şundan dem vuruyor. Bildikleri gerçekler var. Ne tahıl ne de gübre yaptırım listesine dahil edilmedi. Bu listelerde gerçekten ne gübre ne tahıl var fakat gerisi mevcuttur. SWIFT'ten kesildik, yüklerimizi sigortalayamıyoruz, Akdeniz limanlarına giremiyoruz. Yabancı gemiler ise bizim limanlarımıza giremiyor.

Lavrov: (Türkiye ile Şam arasındaki diyaloğun normalleşmesi süreci) Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin normalleşmesi, Savunma Bakanları, istihbarat başkanları ve bakan yardımcıları seviyesinde toplantıların yapılması başlıbaşına bir başarı. Temasları güçlendirmemiz lazım. Şeffaflığı artırmalıyız. Eninde sonunda bir çıkar dengesi sağlamalıyız. Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. Bakanlar toplantısı için hazırlığımız devam ediyor.