24-Analiz 22 Şubat 2022 Salı 17:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:18

24 canlı yayınına katılan uzmanlar, Rusya lideri Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını değerlendirdi.



RUSYA, KİEV'E ULAŞIRSA BALTIK ÜLKELERİ NATO'DAN AYRILIR MI?

Putin'in Ukrayna'nın batıyla ilişkisinden rahatsız olduğunu ifade eden Fenerbahçe Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Ece Baban, sorunun sadece Donetsk ve Luhansk ile sınır olmadığını durumun Kiev'e kadar ulaşabileceğini dile getirdi. Baban, "Kiev'e kadar giderse ne olur, o zaman orta Avrupa ile alakalı yeni bir güvenlik sorunu ortaya çıkar. NATO'nun baltık ülkelerinin güvenliğini korumayabilecek mi? bu sorun ortaya çıkar. Baltık ülkeleri Rusya'nın Kiev'i alması durumunda NATO'nun içinde durmak isteyecek mi? Ya da bu korkuyla ayrılmak isteyecekler mi? Çünkü neden? Ukrayna NATO ülkesi değil. Diplomasi bitmedi, diplomasi hala masada. Bunu dün Putin de yaptığı açıklamada diplomasiye hala açık bir kapı bıraktıklarını ifade etti" dedi.

PUTİN'İN DOĞAL GAZ TAKTİĞİ!

ODAP Direktörü Ali Semin, "Taktiksel olarak Putin bu krizi doğalgaz ihtiyacının fazla olduğu kış aylarında şiddetlendirdi. Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğal gazı göz önüne aldığımızda Putin, Avrupa'nın Rusya'ya karşı adım atmayacağının farkında. Bundan sonraki süreçte Rus askerlerinin tamamen geri çekileceğini düşünmüyorum. Askeri farklar nedeniyle Rusya ve Ukrayna'nın bir çatışmaya girmeyeceğini düşünüyorum. Putin'de "Eski Sovyet ülkelerini ne zaman istersem kendime bağlayabilirim" düşüncesi hakim" dedi.

"HER HANGİ BİR GERİ ADIM OLMAYACAK"

Bölgede en büyük aktörün Rusya olduğunu belirten Marmara Üni. Öğr. Üy. Prof. Giray Saynur Derman, "Bölgeyi tarihsel olarak analiz etmek çok önemli. Burada herhangi bir geri adımın olmayacağı kanaatindeyim