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Politika

Rusya: Türkiye'ye devredilme olasılığını araştırıyoruz

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Zhirnov, Taliban'ın Kabil havaalanının teknik kontrolünü Katar'a veya Türkiye'ye devretme olasılığını araştırdığını söyledi.

Star.com.tr29 Ağustos 2021 Pazar 09:23 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:23
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Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soloviev Live isimli Youtube kanalına konuşan Zhirnov, Taliban'ın Amerikalıların ayrılışından sonra Kabil havaalanının teknik kontrolünü Katar'a veya Türkiye'ye devretme olasılığını araştırdığını söyledi.

RUSYA: TALİBAN HAVALİMANI İÇİN TÜRKİYE VE KATAR'I DÜŞÜNÜYOR

Zhirnov, "Taliban'ın Kabil havalimanını teknik olarak kimin yöneteceğine dair girişimlerde bulunduğunu duydum. Kendilerinin yapamayacağını biliyorlar. Böyle bir deneyimleri yok ve uzman arıyorlar. Bunun için Türkiye ve Katar'ı düşünüyorlar" dedi.

Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma beklentilerinin büyük ölçüde ABD'ye bağlı olduğunu ifade eden büyükelçi, "Moskova ve Washington'un Afganistan konusunda işbirliği konusunda hiçbir sorunu yok" dedi.

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