Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Uzman isim tek tek anlattı: Türkiye gerçek denge unsuru

Sabah 21 Ocak 2022 Cuma 15:20 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 15:20

Ukrayna-Rusya krizi tüm dünyanın yakından takip ettiği bir süreç. 2014 yılında başlayan gerilim, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarıyla devam ediyor. Rusya'nın 'savaş yok' çağrılarına rağmen iki ülke sınırından gelen uydu görüntülerindeki askeri hareketlilik, NATO'nun Rusya sınırında yaptığı tatbikatlar, ABD'nin gözdağı ve Avrupa'nın açıklamaları kafaları oldukça karıştırıyor.



"BİDEN BUNU İSPAT ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Sabah'ın haberine göre, savaşın başlayacağını düşünmediğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Köni, "Aslında bunun temelinde Trump var. Trump Rusya'ya yakındı. Seçimlerde de büyük bir dedikodusu çıktı. Seçimleri kazanmak için Clinton'un Rus istihbaratını çökertmesi dedikoduları döndü. Gelen demokrat parti ise kendi kamuyou açısından Rusya'nın bir tehdit oluşturduğunu ve Trump'ın tersi olarak Rusya'ya karşı sert tavır koyacaklarını ispat etmeye çalışıyor." sözlerine yer verdi.

"AVRUPA, RUSYA'DAN KORKMAZ İSE..."

"Asıl hedef Çin. Ancak ABD'nin güvenlik danışmanları Rusya'yı es geçmemeyi öneriyor" diyen profesör, "Rusya'dan korkmaları gerek çünkü, eğer Rusya'dan korkmazlarsa Avrupa Rusya'ya açılabilir. Aslında Avrupa'da İngiltere'de istenmiyordu. Peşinden İngiltere de Çin'e karşı bir Atlantik paktı ile geldi. Bir bakıyorsunuz 2017'den itibaren Avrupa'nın korunması için PESCO gibi gelişmeler yaşandı. Amerika bizi korumayacak mı düşüncesi başladı." dedi.

"RUSYA'NIN YAYILMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

Rusya'nın net cümleler kurduğunu söyleyen Köni, "Sürekli olarak 'Rusya, Beyaz Rusya ile Baltık'ı işgal edecek' ifadeleri dolaşıyor. Rusya ise inatla 'Ukrayna'ya girmeyeceğim. Neden NATO oraya asker yığıyor?' diyor. NATO'nun görevi komünizme karşı korumaktı. Şimdi komünizm bitti. NATO niçin orada? Rusya'nın yayılması için hiçbir neden yok" diyerek Rusya'nın söylemlerini dinlemek gerektiğine dikkat çekti.

"KARADENİZ'E GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR!"

Rusya'nın durumunu Afganistan'da yaşadıklarıyla özetleyen Prof. Köni, "Rusya'nın Afganistan'dan tecrübesi var. Oraya girdiği anda Rusya'yı perişan ederler. Ayrıca Rusya'nın politikası belli. 21 Temmuz'da yayınlanan raporda, ülke halkımın nüfusunu artıracağım, ekonomik refahını kalkındıracağım, sosyal yapıyı düzenlemek istiyorum' dedi. Genişlediğiniz anda kaynak kaybına uğrarsınız ve masraf atar. Böyle bir şey yapması politikasına aykırı. Ancak, Avrupa'yı yanına çekme blöfü hızla yükseltiliyor Karadeniz'e de girmeye çalışıyorlar. Karadeniz'de Türkiye'nin bir güvenlik sistemi var. Bulgaristan bir NATO üyesi. Adaları silahlandırdılar. Rusya nereye gitsin neden saldırsın? Bunlar kamuoyunun iddiaları." sözlerine yer verdi.

"ABD'NİN PSİKOLOJİK BİR ALGI OPERASYONU"

Prof. Dr. Hasan Köni, "Bu Amerika'nın kendi kamuoyu için yarattığı psikolojik algı ve operasyon oyunudur. Çünkü kendisinin saldırması mümkün değil." diyerek, durumu özetledi.

"RUSYA RİSKE GİRMEZ"

'Rusya'nın yönetiminde savaş yanlısı insanların olduğu' iddialarına Putin vurgusu yapan Köni, "Yönetimde birkaç komünist olabilir. Ancak yönetim tamamen Putin'de. Putin Almanya'da bulunmuş ve doktorasını yapmış. Asıl güvenlik ekonomik güvenliktir, o da bunu çok iyi biliyor. Rusya bu riske girmez." sözlerine yer verdi.

"KARADENİZ'İN KARIŞMASI TÜRKİYE'Yİ İKİ CEPHE ARASINDA BIRAKIR"

Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerini olumlu yönde değerlendiren Prof. Dr. Köni, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Türkiye'nin mutlaka arabuluculuk rolüne girmesi gerekli. Karadeniz'in karışması Türkiye'yi iki cephe içinde bırakır. Aşağıda Suriye-Irak cephesi var. Yukarıda da büyük çalkantılar olur. Bu tamamen Türkiye'nin içinde bulunduğu önemli jeopolitik konumu sarsar. Türkiye, bu dengeyi kurabilirse ki - eski zamanlardan beri bu dengeyi korumuştur - çok olumlu sonuçlar verir. Biz bunu Ermeni olayında gördük. Ermeniler yalnız kalınca Türkiye'ye yakınlık gösterdiler ki bu durumda da Rusya ile yakınlığımız son derece önemli, Ermenistan Türkiye ile olan yakınlığımızı da göz önünde bulundurdu. Avrupa zaten Karadeniz'i denetim altına alamaz. Türk donanması Karadeniz'deki en üstün donanma. Nereye saldıracak Rusya?"

"RUSYA TÜRKİYE'Yİ AŞIP NEREYE GİDECEK?"

Prof. Dr. Köni, 'Karadeniz'in kontrolü Türkiye'de diyebilir miyiz? sorusuna ise "Tabi, çok sağlam bir donanmamız var. Ayrıca en uzun kıyı şeridi bizde. O nedenle bu tarz arabuluculuk girişimlerinin Türkiye için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Rusya Türkiye'yi aşıp nereye gidecek. Ayrıca NATO üyesi Yunanistan da var." sözleriyle cevap verdi.

NATO'nun politikasını devam ettireceğini de sözlerine ekleyen Köni, "NATO, Avrupa'yı yanında tutmak istediği için sınıra asker yığmaya devam edecek. Ancak hiçbir Avrupa askeri ya da Avrupalı insan, gidip Ukrayna için orada savaşıp ölmez." dedi.