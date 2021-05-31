31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, ABD'lilerin önümüzdeki günlerde Moskova'dan kendilerini rahatsız edecek sinyaller beklemesi gerektiğini ancak bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyle ilgili olmadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Ryabkov, Rusya ve ABD'nin Putin-Biden zirvesiyle ilgili gündemlerinin birbiriyle örtüşmediğini ancak Moskova'nın geleneksel olarak ABD tarafının soracağı her soruyu yanıtlamaya hazır olduğunu kaydederek maalesef karşı tarafın buna Rus tarafı kadar hazır olmadığının altını çizdi.