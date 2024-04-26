Rutte Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Başta Gazze ve Ukrayna gibi konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'deki katliamın durdurulması ve acil ateşkesin sağlanması büyük önem taşıyor. İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Terörle mücadele de en önemli başlıklarımızdan biriydi. Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortadadır. Hiçbir terör örgütüne müsama gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

NATO Genel Sekreterliğine yeni aday olan Rutte ile, NATO Genel Sekreterinde neler görmeyi istediğimi belirttik

İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

(NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın

"KALICI ATEŞKES BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılmalı.

Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır.

Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

MARK RUTTE İSE AÇIKLAMALARINDA ŞU İFADELER KULLANDI:

Gazze, Ukrayna dahil tüm konuları detaylı konuştuk. Türkiye zorlu bir bölgede. Terörizm var gündeminde maalesef. Bu konuyu da konuştuk.