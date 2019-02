S400’ler temmuzda geliyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de gerilimi tırmandıran terör odaklarına karşı Rusya ile gerekirse ortak operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, “Gelişmelere göre her an ortak operasyonlarda yapılabilir” dedi. Erdoğan, Rusya ile yapılan S-400 Hava Savunma sistemi anlaşmasında gelinen son noktayı açıkladı ve “Biz Temmuz ayında S-400 ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in evsahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katıldığı üçlü zirveden dönüş yolunda medya temsilcileriyle sohbet etti. Erdoğan, Suriye’nin geleceği, ABD ile Fırat’ın Doğusu’na yönelik yürütülen görüşmeler ve iç siyasete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından bazı başlıklar özetle şöyle:

ADANA MUTABAKATI ÜZERİNDE ÇALIŞMA: Anlaşmada zikredilen bir kilometre yok. Ancak orada üç yılda bir anlaşmanın tazelenmesi maddesi var. Üç yılda bir taraflardan bir tanesi anlaşmayı uygulamak istemediğini söylerse anlaşma uygulamadan kalkıyor. Aksi takdirde devam ediyor. Baba Esad ‘dan beri böyle bir durum yok, yani anlaşma devam ediyor... Şimdi bizim ilgili kurumlarımız bu mutabakatın üzerinde çalışıyor. Terörle mücadelede ülkemizin lehine kullanma gayreti içinde olacağız. Biz tedbirlerimizi de aldık. Şu anda her an her şeye hazırız.

MUTABAKAT İÇİN REJİM İLE GÖRÜŞMEK ŞART DEĞİL: Karşımızda tanımadığımız ama birilerinin tanıdığı bir devlet var. Şu anda biz meşru bir devlet olarak tanımıyoruz. Biz onun için geçmişten devraldığımız Adana Mutabakatı üzerinden yürüyoruz.

BÖLGE HALKI TÜRKİYE’Yİ İSTİYOR: Biz Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı ve toprak bütünlüğünü savunuyorsak, sadece Türkiye için geçerli değil, bu iddiayı ileri sürenlerin bunu orada bulunan tüm ülkeler için söylemesi lazım. Burada kalkıp da rejim Rusya’yı çağırdı, ama Türkiye’yi çağırmadı diyorsa... Bir Adana Mutabakatı ortada. İki Cerablus, El Bab bizi bekliyordu, yani halk bize “Ne olur gelin’’ dediler. Şu anda Münbiç’te 130’ u aşkın aşiret var ve sürekli Türkiye’nin an önce gelmesini istiyorlar .

İDLİB’E ORTAK OPERASYON YAPABİLİRİZ: Gelişmelere göre her an ortak operasyonlarda yapılabilir. Buna bir engel yok. Şu andaki tedbirlerimiz İdlib halkının huzuru, mutluluğu ve refahı için. İdlib halkının emniyeti bizim iç çeperdeki aldığımız konumdur. Güvenliği aldık.

S-400 İŞİ BİTTİ: S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık, dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Patriotlar konusuna gelince... Biz Patriot alımına açığız. Ancak bu alımın ülkemizin çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Bunun için ortak üretim, kredi ve erken teslimat konuları önem arzediyor. ABD yönetimi erken teslimat konusuna olumlu yaklaşıyor olsa da ortak üretim ve kredi konularına bir şey diyemiyorlar. Biz Temmuz ayında S’400’ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz.

HER TÜRLÜ KURNAZLIĞI YAPIYORLAR: (HDP’nin bazı illerde aday göstermemesi) Bunların hepsi AK Parti’nin önünü kesmeye yönelik adımlardır. Bizler üzerimize düşeni yapacağız, onlar da kendi kurnazlıkları ne ise onu yapacaklar. Şu anda bizim adaylarımız, büyükşehirlerde meclis üyelerimizin tespiti bunlarla birlikte Cumhur İttifakı olarak çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah halkımızın bize olan güveni ile çok önemli neticeler alacağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Ankara’nın bazı ilçelerini dolaştım, İstanbul’un da ilçelerini dolaşacağım. Bütün büyük şehirleri tarama hedefim var. Merkez ilçe sıfatındaki illeri arkadaşlarımıza vereceğiz. Teşkilatımı iyi görüyorum.’’

İTTİFAK DEĞİL DÖRTLÜ ÇETE: (HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin ‘Doğuda kazanacağız, batıda da Ak Parti’ye kaybettireceğiz’ açıklaması) Kendi tabanına AK Parti’ye oy verme, MHP’ye oy verme, bunun dışında nereye verirsen ver diyor. Nereye verecek? Ya zillet, illet ittifakının temsilcisi konumundaki CHP’ye verecek ya da adı İyi olan partiye verecek. Bunun dışında zaten Saadet Partisi’nin adı yok. Bu millet dağdan gelen talimatla seçime giren bir partiye oyunu vermeyecektir. Yoksa bu şehitlerin ahı yerde kalmaz. Bunlar dörtlü çete. Dörtlü çetede olanlar da belli. İnşallah 31 Mart akşamı milletimiz burada Cumhur ittifakı ile seçimleri almış olacağız.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KALKAN DEĞİL: Güvenli bölge Türkiye’nin kontrolünde olmalıdır. Olmazsa bu demektir ki, bizim Türkiye olarak güvenliğimiz her an yine tehdit altında olmaya devam edecektir. İkincisi ise güvenli bölgenin PYD, YPG için bir tür koruma kalkanı olmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda çok çok kararlıyız. Bunun bilinmesini istiyoruz.

TERÖR KORİDORUNU KALDIRMIŞ VAZİYETTEYİZ

Şu an itibariyle Suriye’nin kuzeyinde, kendi güneyimizde bir icraat yaptık ve netice aldık. Terör koridorunu kaldırmış vaziyetteyiz. Bundan sonra üzerinde durmamız gereken 1998 yılındaki Adana Mutabakatı’dır. Sayın Putin tekrar Adana Mutabakatı’nı önümüze getirdi. Bu konuda mutabakat ve sonrasında iki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda imzalanan anlaşma konusunda, teröristlerle mücadelede onları gereken yere kovalama maddesi vardır.