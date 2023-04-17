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Politika

Saadet Partili Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi'nden ayrıldığını, milli değerlere gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini bildirdi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Saadet Partili Belediye Başkanı Özgan, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu
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Özgan, yazılı açıklamasında, bir siyasetçi ve halkın hizmetinde bir belediye başkanı olarak Türkiye için her zaman en doğrusunu yapmaya çalıştığını belirtti.

Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılma kararı aldığını ifade eden Özgan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."

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