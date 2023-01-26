Saadet Partili Karaduman'dan Altılı Masa'ya ''koalisyon'' eleştirisi: Riskleri var, halk AK Parti'ye dönüyor

Altılı Masa liderleri, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11'inci kez bir araya geldi.

Seçim tarihinin açıklanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemeyen liderler aylar sonra ilk kez aday belirleme sürecine girecek. Ortak aday konusunda anlaşan liderler, adaylık için öne çıkan isimleri dillendirecek.

Altılı Masa'nın toplantısı öncesinde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Karaduman, cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini söyledi.

"ADAY KARAMOLLAOĞLU OLMALI"

TV5'te katıldığı programda konuşan Karaduman "'Cumhurbaşkanı adayının kazanabilecek bir aday olması gerekir" diyerek , "Bu kişinin de, Bu kişinin de, sayın Temel Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim. Devlet tecrübesiyle, siyasi birikimiyle Sayın Karamollaoğlu'nun olması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ: HALK AK PARTİ'YE DÖNÜYOR

Altılı masaya eleştirilerde bulunan Karaduman şöyle konuştu: Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini, kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz. Koalisyonla bir ülkenin yönetilmesinin hiç şüphesiz riskleri vardır. Altılı masada bir kriz varsa niye kriz var diye insanımızı da suçlamamak gerekir.