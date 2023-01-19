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Politika

Saadet Partisi Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden almıştı, AK Parti'ye katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya karşı sözlerinden dolayı eleştirdiği için Saadet Partisi tarafından görevden alınan Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı. Ustaosmanoğlu'na, AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

19 Ocak 2023 Perşembe 08:33 - Güncelleme:
Saadet Partisi Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden almıştı, AK Parti'ye katıldı
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CHP'li Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine karşılık, "Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer'e hesap sorması gereken öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dediği için Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanlığı görevinden alınan Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı Ustaosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum" dedi.

'ONUR DUYUYORUM'

AK Parti'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Emre Ustaosmanoğlu, "Devletimizin Nizamı, Milletimizin Selameti ve Rafahı için ömrünü bu davaya vakfetmiş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümek için AK Parti saflarına katılmış olmaktan onur duyuyorum" dedi.

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