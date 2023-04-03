Saadet Partisi'nden 7'li koalisyon itirafı: Paratoner vazifesi görüyoruz

HDP destekli Yedili koalisyonla seçimlere giden 7'li koalisyonda yaşanan krizler giderek alevleniyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP'nin ortaklığı Saadet Partisi'ndeki çatlağı giderek derinleştiriyor.

SAADET PARTİSİ'NDE KRİZ BÜYÜYOR

Geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Millî Görüşçü kardeşlerime sesleniyorum. Parti Genel Merkez yönetiminde artık çözüm kalmamıştır. Bu iş, tabanı oluşturan samimi, gayretli, cefakâr, çileli Millî Görüşçü kardeşlerimizin omuzlarındadır. Şu an da partinin girdiği ittifakın hareketimize, partiye ve millete fayda getirmeyeceği açıktır. Ne olacağını istişare etmeden bir oldubittiye getirilip dayatılan ittifakı ve çıkardığı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şartlarda desteklememiz düşünülemez"

'MÜCAHİT' BENZETMESİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Saadet Partili Ümit Çebi'nin Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanması milli görüş tabanında büyük tepkilere neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde poz vermesine tepki gelmedi

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun katıldığı iftar programında seccade üzerinde poz vermesine Saadet Partisi'nden bir tepki gelmemesi de krizi derinleştirdi.

"SAADET PARTİSİ PARATONER VAZİFESİ GÖRMEKTEDİR"

Saadet Partisi'nde HDP ile iş birliği ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sebebiyle kriz büyürken Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya, "Saadet Partisi'nin Millet İttifakındaki varlığı algıları engelleyen bir paratoner vazifesi görmektedir." dedi.