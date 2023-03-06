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Politika

Saadet Partisi'ne dikkat çeken tepki: SP için tarihi bir utançtır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını duyurmasının ardından açıklamada bulundu. CHP adayının Milli Görüş'ün sözde temsilcisi Saadet Partisi'nde açıklamasına tepki gösteren Turan, 'CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!' dedi.

6 Mart 2023 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
Saadet Partisi'ne dikkat çeken tepki: SP için tarihi bir utançtır
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Saadet Partisi'nde ilan edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Partili Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!" dedi.

AK Partili Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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