''Saçma savaşlardan çıkma vakti geldi''
Trump: “ABD’nin sonu olmayan saçma savaşlardan çıkma vakti geldi. Kürtlere para ve mühimmat verdik. Artık sadece bize yararı olan yerlerde savaşacağız ve kazanacağız.”
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ABD sözde Suriye’de sadece 30 gün kalacaktı, bunun üstünden yıllar geçti. Kaldık ve gittikçe daha derin bir savaşa düştük. Kısa zamanda DAEŞ’I yüzde 100 yok ettik. Pek çok DAEŞ’liyi yakaladık, çoğu da Avrupa’dan fakat Avrupa onları geri almak istemedi. Bize sen tut ABD! Dediler. Biz de dedik “HAYIR.”
KÜRTLERE PARA VE MÜHİMMAT VERDİK
“ABD her zaman “enayi” olandı, NATO’da, ticarette her şeyde. Kürtler bizimle savaştı bunun için onlara para ve mühimmat sağlandı. Onlar Türkiye’yle yıllardır süren bir mücadele içindeler. Bunu şu ana kadar erteledim ama artık şimdi ABD’nin sonu olmayan saçma savaşlardan çıkma vakti. Sadece bize yararı olan yerlerde savaşacağız ve kazanacağız.”
Bundan sonrasını onlar halletsin
“Türkiye, Avrupa, Suriye , İran, Irak, Rusya ve Kürtler bundan sonra, DEAŞ tutuklularıyla ne yapacaklarını kendileri halledecekler. Hepsi DEAŞ’tan nefret ediyor, yıllardır düşmanlar. Biz 7000 mil ötedeyiz, bizim yakınımıza gelirlerse onlarla tekrar savaşırız.”
’Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk’
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD’nin Suriye’deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı. Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran’ın ABD’nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi. Başkan Trump, Dorian’ın yaptığı “Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye’yi Rusya’nın kollarına atıyorduk” paylaşımını retweet etti.
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